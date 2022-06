Fisco já reembolsou 2.226 milhões do IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já reembolsou 2.266 milhões de euros do IRS até esta quarta-feira, 8 de junho, indica o Ministério das Finanças, em comunicado.O Fisco já recebeu cerca de 4,6 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, das quais 36% foram submetidas através do IRS Automático e 64% de forma manual.Segundo as Finanças, "das declarações entregues foram já liquidadas cerca de 4,1 milhões".Neste universo, "cerca de 2,2 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes", tendo, por seu lado, sido "emitidas cerca de 703,2 mil notas de cobrança, num total de cerca de 923 milhões de euros, sendo as restantes nulas (não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança)".O prazo de entrega da declaração de rendimentos termina a 30 de junho.