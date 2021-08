Mexidas nas tabelas de retenção baixam reembolsos em 72,2 milhões

As alterações na retenção na fonte em 2020 explicam que as Finanças tenham pago menos 72,2 milhões de euros em reembolsos de IRS do que no ano passado. Depois de terem superado os níveis pré-covid, os pagamentos travaram a fundo em julho.

Mexidas nas tabelas de retenção baixam reembolsos em 72,2 milhões









