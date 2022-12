Paula Franco: “o 15º mês pode deixar de existir”

"É muito positivo este ajustamento das retenções na fonte no bolso dos portugueses no dia-a-dia, no mês do salário, mas atenção que é importante alertar para isso: aquilo que era muitas vezes um décimo quinto mês que se tinha e com o qual se contava para fazer face a despesas extra, pode deixar de existir". O alerta é de Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, em entrevista ap negócios e à Antena 1 a publicar na íntegra nesta segunda-feira.

A ideia, aliás, é que o reembolso praticamente "deixe de existor" e que o imposto retido ao longo do ano "se aproxime muito mais daquele que é efetivamente devido", e "é importante que os portugueses estejam alertados para isso, porque deixam de contar com aquela poupança forçada", sublinha Paula Franco.

As tabelas de retenção na fonte do IRS, recorde-se, tiveram uma atualização para os seis primeiros meses do ano, mas a partir de julho será substituídas por um novo modelo, com mecanismos de progressividade que irão ajustar muito mais o IRS retido à realidade de cada contribuuinte. Essas novas tabelas, também já publicadas em Diário da República, "são mais justas, são progressivas, espelham mais a progressividade", na medida em que "utilizam taxas marginais tal e qual como as taxas de imposto final, uma situação que as taxas de retenção atual não refletiam", explica a especialista.

Porém, admite, o contribuinte "vai ter muito mais dificuldade em perceber, se quiser perceber antes ou perante um aumento, qual vai ser a sua taxa efetiva". Está previsto que no próprio recibo de remuneração estaja a informação clara sobre a taxa efetiva de IRS, "mas quando um trabalhador quer saber quanto é que vai reter e fazer essa previsão, vai ter maior dificuldade". Nesse sentido, Paula Franco deixa uma sugestão ao Governo: "Esta medida, a partir de julho, seria muito bom ser acompanhada com um bom simulador disponibilizado pelo site da Autoridade Tributária".