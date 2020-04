As simulações da Deloitte mostram que a redução nos reembolsos é generalizada, mas mais acentuada para quem tem rendimentos mais elevados.

As famílias vão receber este ano reembolsos de IRS 10% mais baixos em média do que no ano passado, segundo simulações da Deloitte para o Negócios.





Embora já fosse expectável que 2020 trouxesse reembolsos mais baixos aos contribuintes, devido à aproximação das tabelas de retenção na fonte aos escalões em 2019, as simulações mostram que a redução nos reembolsos é generalizada, mas mais acentuada para quem tem rendimentos mais elevados.



Veja qual é o seu caso nas simulações.