Reembolsos do IRS já ascendem a 1.253 milhões de euros

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já procedeu ao reembolso de 1.253 milhões de euros a "mais de 1,3 milhões de contribuintes" referentes ao IRS de 2021, indicou esta quarta-feira o Ministério das Finanças.De acordo com a nota do ministério liderado por Fernando Medina, até hoje, 4 de maio, foram entregues mais de 3,2 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, das quais 41% foram submetidas através do IRS Automático e 59% submetidas manualmente.O Fisco já liquidou cerca de dois milhões das declarações entregues, sendo que em mais de 1,3 milhões foram efetuados reembolsos aos contribuintes, num valor global de 1.253 milhões de euros. A AT detalha ainda que foram emitidas cerca de 227 mil notas de cobrança, bum montante total de "cerca de 119 milhões de euros", enquanto as restantes foram nulas, ou seja não deram origem nem a reembolso nem a cobrança.Os contribuintes podem entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho.