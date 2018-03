Senhorios ganham processo de milhões ao Fisco

O sector imobiliário acaba de ganhar uma importante batalha contra o Fisco e o Estado português, que envolve muitos milhões de euros em impostos. Em causa estão as regras de renuncia à isenção de IVA no caso do arrendamento de prédios comerciais, como lhe explica Elisabete Miranda, redactora principal no Negócios.