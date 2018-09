De acordo com o MP, os factos em causa "desenrolaram-se entre os anos de 2012 e 2017 e atingiram servidores da administração pública central e autárquica, de universidades, de escolas, de outras instituições públicas e de empresas. Os arguidos agiram a partir de diversas zonas do país, atingindo alvos dispersos por todo o território nacional." Ao todo, neste inquérito, foram reunidos outros 25 processos.No decurso da investigação foram realizadas mais de quatro dezenas de buscas e efetuadas apreensões de variado equipamento informático – cerca de três centenas de computadores e outros suportes de dados digitais (tablets, discos externos, etc.). "Sobre este material apreendido foram realizadas 36 perícias, por especialistas informáticos da Polícia Judiciária e de instituições universitárias que colaboram com o Ministério Público. Foi feita a inquirição de mais de meia centena de testemunhas", acrescentam.Esta não é a primeira vez que as autoridades investigam ataques informáticos contra o Governo e empresas privadas. Em Dezembro de 2017, a Sábado noticiou aquela que é provavelmente a maior fuga de informação pessoal de que há memória em Portugal Milhares de endereços de emails e as respectivas passwords de funcionários públicos, quadros de bancos, grandes empresas e clubes de futebol estão a circular na Internet em duas gigantescas listas a que a Sábado teve acesso. Elas incluem funcionários de várias áreas sensíveis da administração pública: Ministérios, Forças Armadas, parlamento, Ministério Público, Polícia Judiciária (PJ), juízes, Autoridade Tributária e Comissão Nacional de Eleições. Mas também de bancos, hospitais, transportadoras, sociedades de advogados, empresas do PSI 20 e também de comunicação social.