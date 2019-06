Altos funcionários do Pingo Doce detidos por corrupção

Altos funcionários do Pingo Doce foram detidos esta quarta-feira pela PJ, pela prática dos crimes de Corrupção Passiva e Ativa no setor privado e Branqueamento de capitais.





Fonte policial adiantou à agência Lusa que alguns dos detidos são altos funcionários "já com alguma responsabilidade na empresa" e que atuavam "ao nível da rede" que integra o grupo económico.



Em comunicado, o Pingo Doce afirma ter suspendido de funções cinco colaboradores presumivelmente implicados no caso.



Na sequência destas buscas foram "apreendidas várias viaturas de gama alta, vários documentos, material informático, outro material relacionado com a prática da atividade criminosa e ainda cerca de 400 mil euros em numerário".



Além dos detidos, com idades compreendidas entre os 40 e 65 anos de idade, outras 10 pessoas foram constituídas arguidas.



Os quatro detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de medidas de coação.

Os detidos são três homens e uma mulher que, de acordo com um comunicado da PJ, são suspeitos "da prática delituosa" e "foram denunciados pela entidade privada que colaborou amplamente com a investigação".