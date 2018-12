Detidos quatro suspeitos do furto de pistolas da PSP

Correio da Manhã

Na operação apelidada Ferro-Cianeto estão envolvidos cerca de 150 agentes da PSP.

Na segunda-feira foi detido um dos elementos deste grupo no âmbito do furto das armas em Tancos.

Foram detidos quatro suspeitos no âmbito da investigação ao furto de 57 pistolas glock na PSP, em Janeiro de 2017. As detenções foram feitas durante a madrugada desta quarta-feira com buscas a decorrer em vários pontos do país - Vila Nova de Gaia, Gondomar, Mafra, Abrantes, Cascais, Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira.Dois dos detidos são polícias e outros dois são civis. A operação está a ser coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP) e conta com a PSP, avança o Diário de Notícias.Estão a ser realizadas 15 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, refere o Expresso.O furto das armas foi detectado em Janeiro, quando uma das armas foi apreendida no Porto a um traficante de droga.