Empresas demoram a declarar quem as controla

O Ministério da justiça contabiliza em cerca de 780 mil as entidades que, por lei, têm de se apresentar e declarar quem é o respetivo beneficiário efetivo. Deste universo, no entanto, apenas 51% procedeu já à dita declaração e o prazo está a esgotar-se. Filomena Lança, jornalista do Negócios, explica o que está em causa e o que acontece a quem não fizer a declaração.