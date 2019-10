Equipa especial do Ministério Público está a investigar 12 crimes ligados ao futebol

A equipa especial do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) tem 12 inquéritos em curso sobre crimes ligados à atividade do futebol, segundo o Jornal de Notícias. O número de processos investigados por esta equipa criada em abril do ano passado consta do despacho de acusação do pirata informático Rui Pinto.





De acordo com o mesmo jornal, o caso dos emails do Benfica não fazem parte da lista dos 12 processos. Porém, fontes não identificadas garantiram ao jornal que o DCIPA já avocou a investigação.