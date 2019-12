Não explica, não entanto, o porquê de este problema ter sido detetado apenas no Conselho de Deontologia do Porto, quando o método é aplicado na eleição dos sete conselhos deontológicos regionais.



Entretanto, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento, responsável por auditar o processo eleitoral, planeia apresentar um "relatório circunstanciado da ocorrência nos próximos dias".

A comissão eleitoral da Ordem dos Advogados anunciou a vitória de Paula Alexandre Ferreira na corrida ao Conselho de Deontologia do Porto. Mas foi um lapso, naquela que foi a primeira eleição por voto eletrónico. Afinal, o vencedor foi Orlando Carvalho Leite.De acordo com o Público , tudo aconteceu na sexta-feira quando foram divulgados os resultados da eleição. Um comunicado da comissão eleitoral explica que a contabilização das respetivas votações foi correta, mas atribui o "manifesto lapso" na divulgação do vencedor a um "erro na aplicação do método de Hondt".