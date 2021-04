Governo propõe mais juízes para o Tribunal Central de Instrução Criminal

O Tribunal Central de Instrução Criminal é aquele em que se concentram uma boa parte dos designados 'megaprocessos', e segundo a proposta do Governo, a atual configuração, com apenas dois juízes, "é indutora de um menor grau de aleatoriedade na distribuição de processos e geradora de uma perceção pública de personalização nos métodos e nas decisões, o que é contrário à imagem de objetividade da justiça".Essa perceção, acrescenta o documento, é agravada pelo facto de os processos que chegam aquele tribunal serem mediáticos, "pela gravidade dos factos, por a sua prática envolver uma atuação criminosa com extensão a territórios diferentes, no plano nacional ou pelo seu caráter transnacional e, amiúde, pelo posicionamento social e/ou institucional dos seus agentes".A existência de apenas dois juízes - Carlos Alexandre no TCIC há mais de 10 anos e Ivo Rosa desde 2015 -- faz com que transitem por ambos todos os processos mediáticos e os que envolvem a criminalidade mais grave e violenta, nomeadamente a que é investigada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).Segundo a proposta da Estratégia Nacional de Anticorrupção (ENAC), "o aumento do número de magistrados no TCIC "é a solução consensualmente apontada".