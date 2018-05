Mapa: Os tribunais que vão receber o mega plano de investimentos

No espaço de uma década, o Ministério da Justiça quer construir de raiz 12 novos tribunais e fazer chegar novos equipamentos e obras de ampliação ou reabilitação a tribunais de todas as 23 comarcas do país, num investimento total avaliado em quase 350 milhões de euros. Veja no mapa quais os investimentos em cada comarca.