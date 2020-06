Mexia e Manso Neto devem ser acusados de corrupção ativa no caso EDP

No despacho apresentado ao juiz Carlos Alexandre, os procuradores defendem proibição do exercício de funções e alegam que os líderes da EDP e da EDP Renováveis condicionam o depoimento dos colaboradores. O administrador executivo da REN, João Conceição, enfrenta dois crimes de corrupção passiva.

O Ministério Público deverá acusar formalmente António Mexia (presidente da holding da EDP) e João Manso Neto (presidente da EDP Renováveis) de quatro crimes de corrupção ativa e um de participação económica em negócio, enquanto João Conceição (administrador executivo da REN) pode enfrentar dois crimes de corrupção passiva.

A informação é adiantada pelo Observador esta segunda-feira, 15 de junho, que cita o despacho de promoção das medidas de coação (não é o final da acusação) que foi apresentado ao juiz Carlos Alexandre e aos três arguidos. Nesse documento, os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto defendem que, no final de um eventual julgamento, os três gestores sejam proibidos de exercerem funções em empresas públicas e privadas por um "período não inferior a cinco anos".



Além da suspensão de funções dos dois administradores, o MP pediu que os gestores fiquem impedidos de entrar em todos os edifícios da empresa e de contactarem arguidos e testemunhas do processo. Além da proibição de viajarem para o estrangeiro, com obrigação de entrega do passaporte, pede o pagamento de uma caução de dois milhões de euros - no caso de António Mexia -, e de um milhão de euros, no caso de Manso Neto. No caso de João Conceição, a suspensão de funções pode ser substituída por uma caução de 500 mil euros.

Na alegação de que existe perigo de perturbação do inquérito e perigo de continuidade da atividade criminosa, os magistrados assumem que "enquanto permanecerem na EDP", Mexia e Manso Neto "conseguem na~o só condicionar o depoimento de todos os colaboradores da EDP (desde técnicos e diretores a administradores, passando por ex-chefes de gabinete e secretários e ex-secretários da sociedade), como obstar à colaboração total da EDP com a presente investigação".



Suspender funções para "o crime não compensar"





Logo após ter sido conhecido o pedido do Ministério Público, a EDP referiu ao Negócios que "a promoção do Ministério Público é absolutamente desproporcional, insensata e ilegal". Mais tarde, a empresa de energia assinalou que "as medidas propostas são desprovidas de fundamentação e não são elencados os factos que alegadamente as justificam".