Novos processos de corrupção sobem 45% em 2021

Os novos processos de suspeitas de corrupção na Polícia Judiciária subiram 42% no ano passado, mais 705, e os processos por resolver cresceram 15% face ao ano anterior, escreve nesta terça-feira, 17 de maio, o Diário de Notícias.

Segundo o DN, nos últimos cinco anos, entre 2017 e 2021, os novos processos subiram 38%. Além disso, há cada vez mais casos de corrupção por resolver na Polícia Judiciária.



De acordo com as estatísticas da Direção-Geral de Políticas de Justiça , que já incluem os dados de 2021, neste ano foi batido o recorde com 909 inquéritos pendentes, o que representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior.



Já comparando com 2017, o número de casos por resolver aumentou 48%, escreve o jornal.



Em 2021, a Polícia Judiciária abriu um total de 44.565 inquéritos, segundo números oficiais do Ministério da Justiça, uma ligeira subida (0,2%) em relação a 2020, citados pelo DN. O total de processos por concluir diminuiu 0,5% face a 2020, mas agravou-se 29,4% face a 2017.