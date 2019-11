Operação Marquês: Sócrates fala em acusação "monstruosa e injusta"

O antigo primeiro-ministro José Sócrates reiterou hoje que a acusação da Operação Marquês é "monstruosa, injusta e completamente absurda", e que mantém o mesmo espírito do primeiro dia de interrogatório na fase de instrução do processo.

"Venho para este interrogatório com o mesmo espírito do primeiro dia, que é com vontade de repor a verdade e para que não fique desta acusação pedra sobre pedra", disse aos jornalistas à chegada ao Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde, pelo quinto dia, continua a responder às perguntas do juiz Ivo Rosa.