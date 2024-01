Trump condenado a pagar 76,6 milhões de euros a escritora por difamação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-presidente norte-americano Donald Trump foi condenado a pagar 83,3 milhões de dólares (76,6 milhões de euros) à escritora E. Jean Carroll, por difamação.

O veredicto foi proferido na tarde desta sexta-feira por um júri composto por sete homens e duas mulheres, num julgamento que contou com a presença regular de Trump, que deixou abruptamente a sessão durante os argumentos finais de uma advogada de Carroll.

A autora acusou o político de destruir a sua reputação como jornalista de confiança ao negar que a tinha violado há quase 30 anos. Carroll, de 80 anos, processou Trump em 2019 quando o ex-presidente negou tê-la violado na década de 90.





Trump acusou a escritora de mentir para aumentar as vendas do livro de memórias que tinha publicado na altura. Os seus advogados acusavam Carroll de estar "sedenta de protagonismo".





Durante o julgamento, esta sexta-feira, Trump abandonou inesperadamente a sessão em Nova Iorque, quando uma advogada da escritora apresentava os argumentos finais. Minutos depois do início da intervenção da advogada Roberta Kaplan no tribunal federal de Manhattan, Trump levantou-se subitamente do lugar que ocupava na mesa da defesa e dirigiu-se à saída, fazendo um compasso de espera para permitir que os elementos dos serviços secretos o seguissem.

A advogada de E. Jean Carroll instou o júri a decidir-se por uma indemnização, argumentando que Trump destruiu a sua reputação ao desencadear reações de ódio depois de a apelidar de mentirosa.