Sociedades de advogados são “estupidamente castigadas por regime fiscal anacrónico”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É uma velha "guerra", mas ganha agora novos contornos com a decisão de levar o tema até à Provedoria de Justiça. Em causa está o regime fiscal a que as sociedades de advogados portuguesas estão sujeitas desde 1989. Ao Negócios, o fiscalista João Espanha explica que estão em causa sobretudo dois problemas: o desincentivo ao aumento dos capitais próprios da sociedade com lucros não distribuídos, pois tê

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...