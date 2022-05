Apoios da energia? O mais importante é que saiam do papel

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Para as empresas cuja subida crescente dos preços da energia mais penaliza os seus custos de produção, o "pacote" anunciado pelo Governo para amenizar as dificuldades é visto como insuficiente pelos assessores jurídicos que habitualmente se dedicam à chamada advocacia empresarial. Para os advogados ouvidos pelo Negócios, embora a adoção de novas medidas fiscais seja defensável, o mais importante, no final do dia, é garantir ...