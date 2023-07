Assessoria jurídica: Cautela de empresas antecipou problema da subida de juros

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A classe política em Portugal tem vindo a criticar a atuação do Banco Central Europeu ao nível da política monetária, cujo efeito prático se está a traduzir na subida das taxas de juro, com efeitos sobretudo junto das famílias que contraíram empréstimos para compra casa, mas também no acesso das empresas ao financiamento. Neste último caso, contudo, embora se assista a um recuo no recurso ao crédito,...