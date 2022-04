Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Feitas as contas a 2021, para a Abreu Advogados falamos de "um ano de superação", com um crescimento de 14% e uma faturação de 37,8 milhões de euros. O balanço é feito ao Negócios por Inês Sequeira Mendes, líder daquela sociedade de advogados, que também fala do Orçamento do Estado para 2022, da atual conjuntura e dos serviços jurídicos com que é preciso responder à mesma para dar uma soluç...