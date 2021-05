Privilegiar setor público com a bazuca “seria erro clamoroso”

É um reforço da aposta por parte da Antas da Cunha Ecija na região Norte do país. Com a integração de um escritório histórico do Porto - Jorge Carneiro & Associados -, a sociedade liderada por Fernando Antas da Cunha ganha em dimensão - passam a ser 95 pessoas, 10 das quais sócias -, mas também em conhecimento, explica este advogado ao Negócios. Sobre o atual contexto, e a pensar nos clientes, diz que os apoios

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...