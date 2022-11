Banco Nacional de Angola vende 500 milhões de dólares em títulos de dívida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Nacional de Angola anunciou esta terça-feira que vai disponibilizar ao mercado títulos de dívida pública da sua carteira em moeda estrangeira no valor de 500 milhões de dólares.Os títulos estarão disponíveis até a próxima sexta-feira, dia 4 de novembro, podendo ser negociadas modalidades de pagamento contemplando recursos aplicados em operações de mercado aberto.O pagamento deve ser feito em moeda nacional, permitindo assim aos bancos comerciais o desenvolvimento e oferta de produtos de gestão de risco cambial aos seus clientes.Para concretizar as operações serão realizadas leilões de quantidades na plataforma Bloomberg AUPD, nos dias 03 de 04 de novembro, à taxa média de câmbio de abertura nas referidas datas.Os restantes títulos serão diretamente vendidos ao público através da Plataforma da Bodiva (Bolsa de Valores angolana) a partir do dia 7 de novembro de 2022.