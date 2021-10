João Lourenço: “Mexidas na Sonangol são meras especulações”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente de Angola, João Lourenço, afastou a ideia de que fará mudanças na administração da petrolífera estatal Sonangol e na Agência Nacional de Petróleo Gás e Biocombustíveis, contrariando rumores que davam conta de alterações.





No sábado, aproveitando uma iniciativa de florestamento de mangais, promovida pela Sonangol e pela Associação Otchiva, João Lourenço comentou o futuro da empresa que é também acionista de referência do BCP, em Portugal.



"O que se vem dizendo com relação a mexidas nas direções da Sonangol e da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis são meras especulações", assegurou o Chefe de Estado angolano.





Depois, foi mais longe e detalhou a sua "forma de atuação". "Nestes quatro anos de mandato, costumo ser muito discreto na hora de fazer mudanças. São muito raros os casos que com alguma antecedência a sociedade se apercebe da jogada que eu pretendo fazer neste ou naquele setor", afirmou João Lourenço aos jornalistas.



A Sonangol tem como presidente do conselho de administração Sebastião Pai Querido Martin.



Entrevista ao Financial Times



Foi nessa mesma entrevista que o Presidente de Angola afirmou ser "bom para Angola" que o antigo Chefe de Estado José Eduardo dos Santos ter voltado ao país natal.