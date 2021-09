Lourenço e Dos Santos precisam um do outro

Neste Radar África, tem-se insistido, há dois anos, que João Lourenço e José Eduardo dos Santos estão condenados a entender-se. No início do processo da separação litigiosa, a força estava do lado do atual Presidente. Agora, por força de uma crise económica, do desgaste governativo e de erros estratégicos, os pratos da balança reequilibraram-se.





