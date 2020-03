Com esta ação, a Moody's não desce, ainda, o rating de Angola, avisando o mercado que as condições mudaram e que nas próximas semanas vai avaliar o desenrolar dos acontecimentos e depois decidir, ou não, pela descida do 'rating'."Este período de revisão vai permitir à Moody's aferir a resposta política geral do Governo ao choque e a capacidade das autoridades para gerirem o stress adicional nas finanças públicas devido à queda dos preços do petróleo, a severidade do aumento da vulnerabilidade externa e o aumento dos riscos associados aos grandes pagamentos de dívida", concluem os analistas.O anúncio da Moody's segue as pisadas das outras duas grandes agências, a Standard & Poor's e a Fitch, que este mês e em fevereiro, respetivamente, pioraram a análise que fazem da qualidade do crédito soberano do segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana.