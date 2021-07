Será desta que Eduardo dos Santos volta a Angola?

No meio familiar do ex-presidente existe a convicção de que o seu regresso a Angola se irá materializar nas próximas semanas. Após um exílio autoimposto de mais de dois anos, aguarda-se com expectativa o que irá fazer José Eduardo dos Santos.

