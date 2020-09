Todos os caminhos vão dar ao MPLA

Agora é a vez de Irene Neto, filha do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, estar a braços com a justiça. As sombras sobre a história recente do país são cada vez mais densas. Será que o MPLA vai conseguir sobreviver?

