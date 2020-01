A Sonae afirmou, na segunda-feira, que está a acompanhar "com atenção e preocupação" as notícias referentes ao designado "Luanda Leaks", que envolve a empresária angolana Isabel dos Santos. A empresa liderada por Cláudia Azevedo manifesta que está particularmente atenta às "alusões feitas a vários membros não executivos do Conselho de Administração da Nos", empresa participada da Sonae.O principal visado no universo Nos das notícias do "Luanda Leaks" é Jorge Brito Pereira, presidente do Conselho de Administração da operadora e advogado de Isabel dos Santos. Mas também Mário Leite da Silva e Paula Oliveira, também mencionados na investigação, integram a administração da operadora liderada por Miguel Almeida.