O Presidente de Angola, João Lourenço, escolheu a França para a sua primeira visita oficial a um país ocidental, que inicia na segunda-feira, com a previsão de assinatura de vários acordos de cooperação, seguindo depois para a Bélgica.De acordo com informação disponibilizada pela Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço deixa domingo a capital angolana com destino a Paris, para uma visita oficial de três dias, entre 28 e 30 de Maio.No âmbito da visita a França, os dois países deverão assinar acordos de cooperação nos domínios da Defesa, Agricultura e formação de quadros.Já a visita oficial à Bélgica está prevista para 4 e 5 de Junho e deverá envolver a assinatura de um acordo sobre a isenção recíproca de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço, bem como de facilitação de vistos para empresários daquele país.Desde que foi empossado como terceiro Presidente da República de Angola, em setembro de 2017, João Lourenço já realizou visitas oficias a vários países africanos, como África do Sul, República Democrática do Congo, Zâmbia ou Namíbia.