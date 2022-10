João Lourenço falou esta segunda-feira com Zelensky

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, conversou esta segunda-feira ao telefone com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o tema abordado foi o conflito militar na Ucrânia.Segundo informação disponibilizada na página oficial de João Lourenço na rede social Facebook, o tema abordado foi "o conflito militar em que a Ucrânia se encontra envolvida desde fevereiro passado", sem mais detalhes.Noutra rede social, a Instagram, o Presidente ucraniano deixou igualmente uma mensagem sobre a conversa telefónica com o homólogo angolano."Juntamente com o Presidente de Angola, João Lourenço, discutimos os ataques de mísseis terroristas da Rússia à Ucrânia. Também falamos sobre questões importantes de cooperação dentro da ONU. Estamos a trabalhar para garantir que o mundo tome uma posição clara e firme sobre a agressão russa", escreveu Volodymyr Zelensky.O Presidente angolano tem também mantido contactos telefónicos com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, com quem abordou o tema em abril.João Lourenço, que defendeu no seu discurso de tomada de posse, em 15 de setembro, que Moscovo deve tomar a iniciativa para evitar a escalada do conflito, domina a língua russa, já que estudou na antiga União Soviética entre 1978 e 1982.A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,6 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.221 civis mortos e 9.371 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.