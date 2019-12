Segundo António Samalia Manuel, o seu envolvimento no caso teve início a partir das negociações para a assinatura de um dos contratos rubricados entre o BNA e a empresa Mais Financial Services, administrada por Jorge Gaudens Pontes Sebastião, e a Resource Conversion, representada por Hugo Onderwater.



O réu contou que se encontrava de férias, quando foi convocado pelo corréu Valter Filipe a comparecer, em Londres, numa reunião de negociação e assinatura do 'asset allocation' (colocação de ativos), em que participariam também da parte do BNA o consultor jurídico do então governador, um assessor jurídico e o subdiretor do gabinete jurídico do banco central, que apoiaram a reunião a partir de Lisboa.



Da parte dos promotores, prosseguiu o réu, estavam presentes Jorge Gaudens, José Filomeno "Zenu" dos Santos, Hugo Onderwater e Teodoro Bastos.



Questionado pelo juiz sobre que diligências foram realizadas antes da assinatura do contrato, António Manuel respondeu que a experiência orientava que fosse contactado, antes da sua efetivação, o escritório de advogados Norton Rose, que assessora o banco central angolano em contratos desta natureza.



Nesse sentido, relatou que contactou o escritório de advogados para uma reunião, ao que anuíram "prontamente", mas no encontro Valter Filipe não chegou a submeter o contrato à apreciação da equipa, porque alegadamente os promotores do investimento apresentaram "algumas reservas".



Instado pelo juiz a clarificar que reservas foram apresentadas, o réu disse que os promotores entendiam que não era o momento apropriado para abordar a Norton Rose, alegando a possibilidade de conflitos de interesse e de comprometer o sucesso da operação.



António Manuel, que era funcionário do BNA há nove anos, frisou que antes da assinatura do contrato, Valter Filipe escreveu ao então Presidente da República a informar dos passos que tinham sido dados e a solicitar autorização para firmar o contrato.



O contrato foi assinado em agosto de 2017, informou, e as diretivas para a transferência dos 500 milhões de dólares (448 milhões de euros), a primeira tranche de um total de 1.500 milhões de dólares (1.346 milhões de euros) de capitalização do fundo a ser criado, foram dadas por Valter Filipe.



O réu assegurou ainda que o então governador do banco central podia autorizar transferências até àquele valor, nos termos da política de investimentos e gestão de reservas para obrigações e outros ativos em vigor na altura.



À pergunta sobre se existiam ou não garantias para a transferência dos 500 milhões de dólares, o réu respondeu que tecnicamente não existia, porque não havia títulos depositados na conta do BNA, acrescentando que os promotores chegaram a apresentar apenas uma ficha técnica.



Na sessão de hoje, o advogado de defesa de Valter Filipe disse que o seu constituinte continua ainda hospitalizado, mas já estável e a melhorar, podendo ser ouvido na segunda-feira.

