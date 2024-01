Biden assina lei que amplia orçamento e evita paralisação administrativa

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou esta sexta-feira o projeto de lei que amplia o orçamento e evita uma paralisação administrativa por falta de recursos.A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, anunciou em conferência de imprensa que Biden já havia assinado o projeto de lei, fazendo-o entrar em vigor automaticamente e evitando que a administração ficasse sem fundos à meia-noite de hoje.O projeto de lei, aprovado na quinta-feira pelas duas câmaras do Congresso, estende o financiamento para algumas agências federais até 01 de março, e até 08 de março para outras entidades governamentais.Esta é a terceira vez que o Congresso ratifica uma medida destinada a financiar temporariamente a administração desde o início do ano fiscal de 2024, iniciado em 01 de outubro de 2023.Cada vez que falta menos de uma semana para uma paralisação administrativa ("shutdown"), a Casa Branca ativa um protocolo para preparar todos os seus departamentos. Uma paralisação significa o envio de centenas de milhares de funcionários públicos para casa sem trabalho, nem remuneração, assim como a paralisação de muitos serviços.O último encerramento deste tipo ocorreu durante a Presidência do republicano Donald Trump (2017-2021) e foi, com 35 dias (de 22 de dezembro de 2018 a 29 de janeiro de 2019), o mais longo da história, em plenas férias de Natal.