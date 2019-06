Bolsonaro pede desculpas a deputada por ter dito que ela "não merecia ser violada"

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pediu hoje desculpas publicamente, por determinação judicial, à deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, por ter afirmado, em 2003, que ela "não merecia ser violada".

"Em razão de determinação judicial, venho pedir desculpas publicamente pelas minhas falas passadas dirigidas à deputada federal Maria do Rosário Nunes. Naquele episódio, no calor do momento, (...) retorqui afirmando que ela 'não merecia ser violada'", refere Bolsonaro num comunicado publicado nas redes sociais.