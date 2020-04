No total, ficaram afetados cerca de 652 mil trabalhadores diretos do setor do jogo e um milhão de pessoas em trabalhos indiretos.



O setor do jogo nos EUA é responsável por cerca de 74 mil milhões de dólares em salários todos os anos (mais de 68 mil milhões de euros) e outros 41 mil milhões de dólares em impostos (37,7 mil milhões de euros).



A associação descreve os impostos anuais do setor do jogo como "ajuda essencial para hospitais locais, socorristas e serviços públicos vitais".



"Devido ao surto de coronavírus, 56 milhões de pessoas -- ou 22% dos americanos -- cancelaram ou adiaram planos de ir a um casino", indicou ainda a associação.



A declaração da AGA acrescenta que "em todo o país, propriedades do jogo doaram milhares de refeições e toneladas de alimentos para apoiar pessoas afetadas por empregos, escolas e serviços interrompidos".



Bill Miller, presidente da Associação norte-americana do Jogo, disse que esse setor "é um mecanismo económico que emprega milhões de habitantes locais, gerando investimentos na comunidade por meio de receitas fiscais vitais e apoiando pequenas empresas em comunidades em todo o país".



Pequenas empresas que cooperam com casinos têm uma receita anual de 52 mil milhões de dólares (mais de 47 mil milhões de euros), incluindo empresas de construção, manufatura ou retalho, segundo o documento.



A AGA indica que houve uma redução de 99% de refeições consumidas dentro de restaurantes, comparado com um ano atrás.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (37.079) por covid-19 e mais casos de infeção confirmados (mais de 706 mil).



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.





Segundo uma ficha informativa da Associação Americana do Jogo (AGA, na sigla em inglês), atualizada esta semana, foi "numa questão de dias" que "todos os 989 casinos comerciais e tribais nos EUA fecharam portas", em meados de março, devido à pandemia de covid-19.Os casinos tribais ou "jogos nativos americanos" referem-se a propriedades em reservas ou terras indígenas nos EUA, onde tribos indígenas têm soberania do território. Os casinos tribais obedecem às leis das tribos e limitam a intervenção do governo do Estado ou do país.