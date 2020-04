Fine fica assim afastado do conselho de supervisão, criado pelo Congresso para vigiar a aplicação do pacote financeiro de combate à crise económica de cerca de dois biliões de euros, regressando ao seu lugar de origem no Departamento de Defesa.



Segundo os 'media' norte-americanos, Fine será substituído por Sean O'Donnel, atualmente inspetor-geral da Agência de Proteção Ambiental, cargo para que foi nomeado pelo Governo de Trump.



Dirigentes do Partido Democrata, opositores de Trump, já criticaram esta substituição, acusando o Presidente de procurar ter pessoas da sua confiança a verificar a transparência da aplicação do pacote financeiro para ajudar a economia norte-americana a recuperar da crise económica provocada pela pandemia de covid-19.



"O Presidente Trump quer atacar os inspetores gerais independentes, para conseguir esconder a sua resposta deficiente e caótica à crise do novo coronavírus", denunciou hoje Carolyn Maloney, representante Democrata por Nova Iorque.



O conselho de supervisão está encarregado de coordenar investigações para analisar eventuais abusos e fraudes na utilização do dinheiro dos contribuintes, que servirá para reforçar o serviço de saúde e para financiar empresas e pessoas que estão a ser afetadas pela crise económica.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 81 mil.



Dos casos de infeção, cerca de 300 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.





Glenn Fine, inspetor-geral interino do Departamento de Defesa, tinha sido escolhido pelo Congresso para supervisionar a operação de resgate económico assinada pelo Presidente, na passada semana.Contudo, Trump ignorou a escolha e nomeou um seu representante para substituir Fine no lugar de supervisor, de acordo com um documento oficial do Departamento de Defesa.