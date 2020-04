Os agricultores são um dos pilares do apoio ao multimilionário, que se prepara para disputar um segundo mandato.Ao desencadear uma guerra comercial com a China, Trump mergulhou parte da agricultura norte-americana em crise.Em consequência, o Presidente norte-americano fez pagar aos agricultores 28 mil milhões de dólares (25,7 mil milhões de euros) em compensações pelos prejuízos resultantes da perda do mercado chinês.A nível global, a pandemia de covid-19, detetada no final de dezembro passado no centro da China, já provocou mais de 150 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 483 mil doentes foram considerados curados.Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.