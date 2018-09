Criação de emprego nos EUA sobe mais do que o esperado. Taxa de desemprego mantém-se em 3,9%

Os Estados Unidos criaram mais postos de trabalho em Agosto do que esperavam os economistas, mas a taxa de desemprego manteve-se em 3,9%, quando as expectativas apontavam para uma queda para 3,8%.

Pelo contrário, a criação de postos de trabalho superou as projecções. De acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 7 de Setembro, pelo Departamento do Trabalho, foram contratados, em Agosto, 201 mil trabalhadores, depois da subida de 147 mil no mês anterior. Os números de Agosto superaram as projecções dos analistas consultados pela Bloomberg, que esperavam a criação de 190 mil postos de trabalho.