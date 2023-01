Economia dos Estados Unidos cresceu 2,1% no ano passado

O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,1% em termos reais no ano passado, uma desaceleração face aos 5,9% registados em 2021, primeiro ano de recuperação da pandemia, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Comércio norte-americano.



No quarto trimestre o PIB avançou 2,9% em cadeia, também um abrandamento em relação aos 3,2% observados nos três meses anteriores.





O crescimento do PIB real reflete "aumentos no investimento privado em inventários, despesas dos consumidores, gastos públicos e investimento de não residentes", no entanto, refere o comunicado, "estes foram parcialmente anulados por reduções no investimento de residentes e nas exportações".Comparado com o terceiro trimestre, o abrandamento do PIB reflete essencialmente um decréscimo das exportações e desacelerações no investimento de não residentes, bem como nas despesas dos consumidores e nos gastos públicos.