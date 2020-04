Esta é a primeira queda no PIB dos EUA em seis anos e a maior descida desde 2008.O consumo privado, o "motor" da maior economia mundial, afundou 7,6%, mais do que duplicando as estimativas dos economistas, que antecipavam um decréscimo de 3,6%, e a maior queda desde 1980. As vendas a retalho em março apresentaram uma quebra de 8,7%, a maior alguma vez registada e o setor dos serviços registou uma descida de 10,2% no trimestre, um nível inédito.Também a produção industrial sofreu a maior queda desde 1946 e os novos pedidos de subsídio de desemprego alcançaram recordes históricos nas últimas semanas de março.(Notícia atualizada)