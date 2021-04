EUA: Pelosi quer plano de investimento aprovado antes de agosto

A democrata referiu, em conferência de imprensa, que pretende que esta iniciativa seja uma proposta legislativa separada de outra que o Governo liderado por Biden irá apresentar nas próximas semanas, focada em apoios sociais para as famílias.Nancy Pelosi realçou que a meta é que ambas as propostas tenham o apoio dos partidos Democrata e Republicano, "especialmente a lei de investimento em infraestrutura", noticia a agência EFE.O plano lançado pelo presidente norte-americano na semana passada, no valor de 2,3 biliões (milhão de milhões) de dólares (dois biliões de euros), inclui investimentos em estradas, saneamento, internet, habitação e outras áreas de forma a impulsionar a recuperação do país após a pandemia de covid-19.O presidente dos EUA quer apresentar ainda este mês outro projeto, que pretende destinar recursos para menores e idosos.Os setores mais à esquerda do partido Democrata pediram que ambas as iniciativas fossem incluídas num grande pacote, temendo que não houvesse tempo nem capacidade política para aprová-las.Apesar disso, Pelosi referiu que a Câmara dos Representantes pode aprovar o plano de investimento de infraestrutura antes de 04 de julho, para que o Senado possa votá-lo antes de agosto.Ao contrário do plano de estímulo económico de 1,9 biliões de dólares (1,59 biliões de euros), aprovado em março, cujo custo foi adicionado à divida nacional, a Casa Branca procura impostos corporativos para financiar este plano e infraestrutura.Para isso, Joe Biden já sugeriu aumentar os impostos sobre empresas, o que causou críticas entre republicanos e democratas.