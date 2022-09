Fed vê maior economia mundial a crescer apenas 0,2% este ano

A Reserva Federal (Fed) norte-americana reviu esta quarta-feira em forte baixa as previsões para o crescimento da maior economia mundial. O PIB dos Estados Unidos deverá crescer apenas 0,2%, quando em junho a instituição liderada por Jerome Powell antecipava uma expansão de 1,7%.As previsões de crescimento para 2023 e 2024 também foram reduzidas: no próximo ano o PIB deverá crescer 1,2% (1,7% estimados em junho) e em 2024 a subida deverá ser de 1,7% (1,9% em junho).Apesar da política monetária restritiva - a Fed subiu hoje as taxas diretoras em 75 pontos base pela terceira vez consecutiva - a inflação para este ano foi revista em alta: passando dos 5,2% esperados em junho para 5,4%. E também as expectativas para os dois próximos anos para a inflação são mais pessimistas: em 2023 a inflação deverá ser de 2,8% e no ano seguinte de 2,3%, duas e uma décima acima, respetivamente, face às previsões divulgadas em junho. A meta dos 2% na inflação deverá ser alcançada em 2025, estima a Fed.Por último, também as estimativas para a taxa de desemprego são agora mais negativas. Para este ano a Fed espera uma taxa de 3,8% (acima dos 3,7% previstos em junho), enquanto em 2023 esse valor deverá subir para 4,4% (3,9% em junho) e em 2024 esse nível deverá manter-se (4,1% em junho).