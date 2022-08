Inflação nos EUA alivia de máximos de 40 anos e cai para 8,5% em julho

A inflação nos EUA recuou dos 9,1% em junho - máximo desde novembro de 1981 - para 8,5% em julho, anunciou esta quarta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano. O consenso dos analistas apontava para um valor de 8,7% para o índice de preços no consumidor (IPC).A variação em cadeia (face ao mês anterior) foi nula, abaixo da subida de 0,2% antecipada pelos analistas.A administração norte-americana indica que a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e alimentos, cifrou-se em 5,9% em julho face a igual mês do ano passado, no mesmo nível do que o verificado em junho e abaixo dos 6,1% apontados pelos economistas.O índice de preços da energia apresentou uma subida homóloga de 32,9%, abaixo dos 41,6% de junho.No entanto, os preços dos produtos alimentares registaram um aumento de 10,9% nos últimos 12 meses, o valor mais elevado em 43 anos. Este número pode indiciar que as pressões inflacionistas estão a alastrar-se a vários setores da economia.Ainda assim, os dados agora revelados constituem uma primeira vitória para a Reserva Federal (Fed) na sua luta para travar a escalada dos preços adotando subidas agressivas nas taxas de juro diretoras.O recuo na inflação era crucial para a instituição liderada por Jerome Powell após a maior economia mundial ter entrado em recessão técnica, pelos padrões internacionais, ao registar dois trimestres consecutivos de contração.