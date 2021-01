Pressão aumenta para Trump ser removido de funções

Está previsto que Donald Trump continue a exercer o cargo de presidente dos Estados Unidos até 20 de janeiro, dia em que tem início a administração de Joe Biden. Mas a pressão para que Trump seja removido do cargo começa a avolumar-se e os apelos já encontram eco no lado republicano do espectro político norte-americano.Esta quinta-feira, Adam Kinzinger foi o primeiro membro do GOP (Great Old Party em inglês e que designa também o partido republicano) a pedir publicamente a destituição de Trump através da 25ª emenda no seguimento dos acontecimentos do dia anterior."Infelizmente, ontem ficou evidente que não só o presidente abdicou do seu dever de proteger o povo norte-americano (...), como também invocou e incitou paixões que alimentaram os atos de insurreição a que assistimos", disse Kizinger num vídeo divulgado. "Quando foi pressionado a agir e a denunciar a violência, ele mal o fez (....). Tudo isto são indícios de que o presidente se desvinculou não apenas do seu dever mas da própria realidade".Horas antes, no início dos protestos, Donald Trump tinha partilhado um vídeo onde apelava aos manifestantes para que dispersassem, mas apenas após repetir uma vez mais que os resultados da eleição presidencial foram adulterados. De acordo com a ABC News o vídeo foi entretanto banido do Facebook e Youtube."Aqui está a verdade: o presidente provocou isto. O presidente não está capaz e o presidente não está bem", declarou Adam Kinzinger.Poucos minutos depois, o líder da fação democrata no senado, Chuck Schumer, incentivou o vice-presidente Mike Pence a pôr em marcha o processo desencadeado pela 25ª emenda e considerou que Trump "não deve continuar em funções nem por mais um dia".O Washington Post escreve que a invocação da 25ª emenda está neste momento a ser debatida por alguns funcionários da Casa Branca, o que implicaria que Mike Pence assumisse as funções de presidente do país até que Donald Trump fosse considerado apto para o fazer ou até à tomada de posse de Joe Biden.