Taxa de desemprego cai para 3,9% nos EUA

A taxa de desemprego nos EUA recuou de 4,1% para 3,9%, em Abril, revelou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho, citado pela Reuters. Esta descida superou as previsões dos economistas consultados pela agência, que apontavam para uma descida da taxa para os 4%.Abril fica assim marcado como a primeira vez em seis meses em que se verificou uma descida da taxa de desemprego do outro lado do Atlântico.

A contribuir para esta queda esteve, por um lado, o aumento do número de pessoas empregadas (mais 164 mil), bem como a redução da população activa. Actualmente a população americana que está a trabalhar ou à procura de emprego representa 62,8% do total.