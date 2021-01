Trump exige a responsável da Geórgia que encontre votos para reverter as presidenciais dos EUA

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, exigiu que o secretário de Estado republicano do estado da Geórgia encontrasse votos suficientes para derrubar as eleições presidenciais que deram a vitória a Joe Biden.

"Eu só quero encontrar 11.780 votos, o que é mais um do que nós precisamos", disse Trump numa conversa telefónica,

obtida pelo The Washington Post

, que foi publicada este domingo. "Porque ganhamos o estado", diz Trump.

Donald Trump pediu a Brad Raffensperger para recontar os votos e obter 16 votos eleitorais da Georgia para Trump. Segundo o The New York Times o secretário de Estado "rejeitou os esforços do presidente para fazê-lo reverter os resultados da eleição, que devem ser certificados pelo Congresso durante uma sessão na quarta-feira. Alguns dos aliados de Trump na Câmara e no Senado disseram que farão objeções aos resultados das eleições em vários estados, incluindo a Geórgia".