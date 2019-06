Venezuela deu 20 toneladas de ouro como colateral num swap ao Deutsche Bank e falhou o pagamento

A Venezuela falhou o pagamento de um swap ao Deutsche Bank, avaliado em 750 milhões de dólares, revelou a Bloomberg, que cita duas pessoas com ligação direta ao assunto. O banco alemão poderá agora exigir a entrega do colateral associado ao contrato e denunciar o mesmo. Caracas deu como colateral neste contrato 20 toneladas de ouro.

O acordo financeiro foi celebrado em 2016, tendo a Venezuela recebido dinheiro do Deutsche Bank. O contrato expirava em 2021, mas a falha no pagamento de juros fez com que o contrato fosse antecipado, revelam as mesmas fontes, que pediram anonimato.

A agência norte-americana revela ainda que Juan Guaido, o líder da oposição e que se auto-denominou presidente interino da Venezuela, estará em conversações com a instituição financeira para que esta deposite 120 milhões de dólares numa conta que esteja fora do controlo de Nicolas Maduro. Este valor corresponde à diferença entre o preço do ouro na altura e o atual.

"Estamos em contacto com o Deutsche Bank para negociar os termos nos quais será paga a diferença ao Governo legítimo da Venezuela", afirmou Jose Ignacio Hernandez, advogado de Guaido nos EUA. "O Deustche Bank não pode arriscar negociar com autoridades ilegítimas", salientou o mesmo responsável.





Jose Ignacio Hernandez referia-se ao facto de os EUA e outros 50 países terem reconhecido Guaido como líder legítimo da Venezuela, ainda que Nicolas Maduro continue a liderar o país, incluindo as instituições, nas quais se inclui o banco central – entidade que deverá receber o dinheiro do Deutsche Bank.