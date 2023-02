Yellen: "Não há recessão quando o desemprego está em mínimo de mais de 50 anos"

A secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, rejeitou esta segunda-feira liminarmente os receios de que os Estados Unidos possam entrar em recessão. A responsável destacou que a maior economia mundial continua "forte e resiliente" e apontou como prova disso mesmo os mais recentes dados do emprego.Em entrevista no programa da ABC "Good Morning America", Yellen invocou os dados divulgados na semana passada que mostraram que a economia norte-americana criou 517 mil empregos em janeiro e a taxa de desemprego perto de mínimos históricos."Não temos uma recessão quando temos 500 mil empregos criados e a menor taxa de desemprego em mais de 50 anos", frisou Yellen."O país tem enfrentado muito. Com a pandemia da covid e toda a pressão que colocou sobre a economia, e depois a invasão da Ucrânia pela Rússia que impulsionou os preços dos alimentos e energia, os americanos estão preocupados com a inflação e tem sido a prioridade máxima do Presidente Biden reduzi-la", acrescentou.As declarações da secretária do Tesouro surgem na véspera de o Presidente dos EUA, Joe Biden, proferir o seu discurso do estado da Nação, onde deverá abordar as perspetivas económicas do país num contexto de elevada inflação.Quatro em cada 10 americanos dizem estar pior financeiramente desde que Biden assumiu a presidência, de acordo com uma sondagem da ABC News e The Washington Post publicada no domingo. Este é o pior resultado para um presidente desde que ambos os órgão começaram a realizar esta sondagem, há 37 anos.