Banco central da China injeta fundos recorde para impulsionar a economia  

O banco central da China injetou 570 mil milhões de yuans (83 mil milhões de dólares) no sistema financeiro durante o dia de ontem, o que representa o valor diário mais elevado de sempre.

Esta injeção de fundos serve para aumentar a liquidez do sistema financeiro e fazer face a uma época do ano em que a procura de dinheiro é mais elevada devido ao pagamento de impostos e aumento das despesas devido aos vários feriados.

O banco central da China tem estado bastante ativo com medidas de suporte à economia, numa altura em que se avolumam os sinais de abrandamento da economia chinesa.

Com esta injeção de fundos, o banco central fomenta a concessão de crédito por parte dos bancos, que assim registam uma diminuição nos seus custos de financiamento. Recentemente já tinha reduzido os rácios de reserva dos bancos, o que abre mais espaço para aumentar o crédito concedido.

O Financial Times refere que apesar destes estímulos monetários, o crédito concedido pela banca chinesa permaneceu em níveis reduzidos no mês de dezembro, ilustrando o arrefecimento da segunda maior economia do mundo.

"Pequim está demonstrar uma preocupação cada vez maior com o abrandamento rápido da economia", comentou ao FT Ting Lu, economista-chefe do Nomura para a China.

Ontem soube-se que a China também vai avançar com estímulos fiscais, estando em cima da mesa uma redução de impostos às empresas e no consumo.

As exportações chinesas registaram a maior queda em dois anos. Pequim reportou um decréscimo de 4,4% nos bens exportados, muito abaixo do crescimento médio de 3% para o qual os analistas inquiridos pela Reuters apontavam. As importações também caíram (-7,6%), em contraste com a subida de 5% que constava das expectativas. A China atingiu, desta forma, um excedente comercial de 57 mil milhões em dezembro, o maior em três anos.

Este foi mais um indicador que fez soar os alarmes sobre a economia chinesa. E já provocou a reação do Executivo. Os responsáveis anunciaram que estão a ser preparadas reduções fiscais "de larga escala", segundo a Bloomberg.